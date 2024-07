Files bij de grens door begin vakantie en EK voetbal

Door de start van de zomervakantie voor de regio zuid en de aanstaande EK-wedstrijd van het Nederlands elftal is het vrijdagmiddag drukker dan normaal op de wegen. Het verkeer staat vooral in het grensgebied en zuiden stil, ziet de ANWB.

Rond 15.30 uur stond er ruim 540 kilometer file. De situatie is "precies zoals we hadden verwacht", aldus een woordvoerster van de verkeersdienst. Ze ziet dat auto's minimaal een half uur stilstaan op snelwegen bij de Duitse grensovergangen bij Venlo, Heerlen en Arnhem.

De voetbalwedstrijd van zaterdagavond in Berlijn en de vakantie hebben allebei een eigen effect. "De ervaring leert dat niet iedereen gelijk vertrekt op de eerste dag dat de schooldeuren sluiten", aldus de ANWB-woordvoerster. Sommigen wachten bovendien de kwartfinale tegen Turkije zaterdag om 21.00 uur af. "Dat zal schelen in de uittocht. Het kan zijn dat mensen zondag pas weggaan." Tegelijkertijd is er op vrijdag altijd veel recreatieverkeer. Zo is het vanuit Utrecht richting het zuiden "heel druk".