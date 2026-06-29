Veel incidenten met kinderen die uit ramen vallen, waarom gaat het zo vaak mis?

In korte tijd zijn op meerdere plekken in Nederland jonge kinderen uit een raam of van een balkon gevallen. Maandag gebeurde dat in Apeldoorn. Zondag viel een kind van anderhalf jaar uit een open raam op de derde verdieping van een woning in Schiedam. En vrijdag nog viel een kind van basisschoolleeftijd van een balkon op de zevende verdieping van een flat in Hoogvliet. Half juni kwam een kindje om het leven na een val uit een raam in de Rotterdamse wijk Charlois. Hoe kan dit zo vaak gebeuren en wat kunnen ouders en verzorgers doen om een val en letsel te voorkomen?

Door het warme weer van de afgelopen week zetten veel mensen hun ramen open om het huis af te koelen of frisse lucht binnen te laten. Dat kan volgens expert kinderveiligheid Mieke Cotterink zorgen voor extra risico's, omdat jonge kinderen vaak sneller en vindingrijker zijn dan ouders verwachten.

Afgelopen zondag ging het nog goed mis in Schiedam. Een dreumes (1) raakte toen gewond na een val uit een raam. In de bovenstaande video zie je hoe de hulpdiensten dan te werk gaan bij zo'n ongeval.

Volgens Cotterink zijn ramen in veel nieuwbouwwoningen beter beveiligd of kunnen ze niet helemaal open. Dat is niet overal zo. Vooral in oudere woningen is het belangrijk om zelf maatregelen te nemen om een val te voorkomen.

Kinderen klimmen sneller dan ouders denken

Cotterink adviseert om geen stoelen, banken of andere opstapjes onder een open raam te zetten. Ook is het belangrijk om jonge kinderen niet alleen te laten in een ruimte waar ramen openstaan. Vanaf het moment dat een kind kan kruipen, kan het ook gaan klimmen. Jonge kinderen begrijpen bovendien nog niet altijd dat iets niet mag.

Diezelfde waarschuwing geldt voor balkons. Zet daar geen plantenbakken, meubels of andere voorwerpen neer waar een kind op kan klimmen. In moderne gebouwen gelden vaak strengere veiligheidseisen voor balkonhekken dan in oudere woningen. Daarom is het volgens de kinderveiligheidsexpert belangrijk dat ouders zich bewust zijn van de situatie in hun eigen huis en waar nodig extra voorzorgsmaatregelen nemen.