Jong kind valt uit raam derde etage flat in Tilburg

Een jong kind is zaterdagmiddag uit een raam gevallen van de derde etage van een appartement aan het Dianapad in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur op de derde verdieping. Het kind is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen.

Over de toestand van het kind is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe het kind uit het raam heeft kunnen vallen. Verdere details, zoals de leeftijd of het geslacht van het kind, zijn niet bekendgemaakt.

Onderzoek naar val van kind

Op beelden is te zien hoe de politie de omgeving heeft afgezet met lint. Agenten doen onderzoek in de woning en spreken met betrokkenen. Volgens een woordvoerder wordt bekeken hoe het incident heeft kunnen gebeuren.