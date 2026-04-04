Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jong kind valt uit raam derde etage flat in Tilburg

Ongeluk

4 apr 2026, 20:33 - Update: 4 apr 2026, 23:19

Link gekopieerd

Een jong kind is zaterdagmiddag uit een raam gevallen van de derde etage van een appartement aan het Dianapad in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur op de derde verdieping. Het kind is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen.

Over de toestand van het kind is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe het kind uit het raam heeft kunnen vallen. Verdere details, zoals de leeftijd of het geslacht van het kind, zijn niet bekendgemaakt.

Onderzoek naar val van kind

Op beelden is te zien hoe de politie de omgeving heeft afgezet met lint. Agenten doen onderzoek in de woning en spreken met betrokkenen. Volgens een woordvoerder wordt bekeken hoe het incident heeft kunnen gebeuren.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.