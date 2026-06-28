Kind (1) valt uit raam op derde verdieping in Schiedam

In Schiedam is zondagmiddag een kind van 1,5 jaar uit een open raam op de derde verdieping gevallen. Dat meldt de politie eenheid Rotterdam op X. Het incident gebeurde aan de Van Heuven Goedhartstraat.

Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het verder met de dreumes gaat, is niet bekend.

In juni vielen er meerdere jonge kinderen uit openstaande ramen en van een balkon. Zo viel er op 18 juni een kindje van drie hoog uit een pand in Dordrecht.

Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charlois. Afgelopen vrijdag viel een kind van een balkon op de zevende etage van een flat in Rotterdam.