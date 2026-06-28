OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kind (1) valt uit raam op derde verdieping in Schiedam

Ongeluk

Vandaag, 17:31

Link gekopieerd

In Schiedam is zondagmiddag een kind van 1,5 jaar uit een open raam op de derde verdieping gevallen. Dat meldt de politie eenheid Rotterdam op X. Het incident gebeurde aan de Van Heuven Goedhartstraat.

Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het verder met de dreumes gaat, is niet bekend.

In juni vielen er meerdere jonge kinderen uit openstaande ramen en van een balkon. Zo viel er op 18 juni een kindje van drie hoog uit een pand in Dordrecht.

Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charlois. Afgelopen vrijdag viel een kind van een balkon op de zevende etage van een flat in Rotterdam.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Man overlijdt na val van supboard in Groningse Haren
Man overlijdt na val van supboard in Groningse Haren
Man (35) die in de problemen raakte bij recreatieplas Vught overleden
Man (35) die in de problemen raakte bij recreatieplas Vught overleden
Politie zoekt verdachte van zware mishandeling in Nieuw-Vennep
Politie zoekt verdachte van zware mishandeling in Nieuw-Vennep

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.