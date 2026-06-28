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Politie zoekt verdachte van zware mishandeling in Nieuw-Vennep

Politie zoekt verdachte van zware mishandeling in Nieuw-Vennep

Crime

Vandaag, 15:49

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De politie is op zoek naar een man die in de nacht van zaterdag op zondag een persoon zwaar heeft mishandeld op de Venneperweg in Nieuw-Vennep. Ooggetuigen en mensen met camerabeelden worden opgeroepen zich te melden.

Rond 01.40 uur kreeg de politie een melding van de zware mishandeling. Het slachtoffer werd van diens fiets getrokken en vervolgens meerdere keren geslagen. Daarna sloeg de verdachte op de vlucht. Hij rende in de richting van de busbaan.

Signalement verspreid

De politie heeft een signalement van de verdachte verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 18 of 19 jaar oud, circa 1,85 meter lang en met een middel- tot breed postuur. Hij heeft halflang bruin haar met een scheiding, geen gezichtsbeharing en droeg tijdens de mishandeling een zwart T-shirt met een wit merklogo op de borst en een donkerkleurige korte spijkerbroek.

Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en voor verdere behandeling doorverwezen naar de huisarts. De politie roept getuigen en mensen die beschikken over camerabeelden op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

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