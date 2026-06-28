Nederlanders grijpen in bij mishandeling hondje: eigenaar zet voet op keel

Nederlandse toeristen hebben donderdag in de Italiaanse kustplaats Agropoli een hondje gered van mishandeling. Ze grepen in nadat ze zagen hoe de eigenaar het dier op straat probeerde te verstikken door het met zijn voet bij de nek tegen de grond te drukken. Later dwong de man het hondje ook Red Bull te drinken. Het dier is inmiddels veilig.

De Italiaanse dierenactiviste vertelt het verhaal op haar Facebook-pagina en prijst het optreden van de Nederlandse toeristen die ingrepen. Samen met een groep Italiaanse jongeren wisten zij de man te stoppen, waarna direct aangifte werd gedaan bij de politie.

Dierenactiviste Ilaria Procida (rechts) en hondje Shura.

Gedwongen Red Bull te drinken

Ondanks de aangifte mocht de eigenaar het hondje de volgende ochtend gewoon weer meenemen. Al snel ging het opnieuw mis. De dierenactiviste werd ingelicht en kwam ter plaatse. Volgens Procida sloeg de man het hondje en dwong hij het Red Bull te drinken.

Dit keer werd de man wel aangehouden. De aanhouding verliep niet zonder problemen. Tijdens zijn arrestatie viel hij Procida aan.

Hondje Shura werd in beslag genomen en in veiligheid gebracht. Maandag wordt hij medisch onderzocht door een dierenarts.

Mooi einde?

Voor Shura lijkt het verhaal toch nog een mooi einde te krijgen. De Nederlandse toeristen die ingrepen, hebben aangegeven het dier graag te willen adopteren.