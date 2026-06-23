Aap ontsnapt uit Beekse Bergen: 'Niet zelf benaderen'

Een aap is ontsnapt uit Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het gaat om een mannelijke kuifmangabey, die volgens een woordvoerster van het park geen gevaar vormt voor mensen of huisdieren. Dat bevestigt zij na berichtgeving van het Brabants Dagblad.

De aap is vermoedelijk zaterdag ontsnapt. De kuifmangabeys verblijven op een eiland in het park. Mogelijk is het mannetje de gracht overgezwommen, iets waarvan volgens de woordvoerster werd aangenomen dat het niet kon.

Het dier is sindsdien meerdere keren gezien in de omgeving van Beekse Bergen. Dinsdag werd de aap gespot in Esbeek.

Niet zelf benaderen

Wie de aap ziet, wordt gevraagd contact op te nemen met Beekse Bergen. Het park raadt aan het dier niet zelf te benaderen of te vangen. Medewerkers proberen de aap te lokken en zullen hem zo nodig verdoven om hem veilig terug te halen.

Op beelden van het Brabants Dagblad is te zien hoe een vrouw de ontsnapte aap filmt tijdens het uitlaten van haar hond.

Let op de kuif van de aap

Wie de ontsnapte kuifmangabey tegenkomt, kan aan zijn kuif soms zien hoe hij zich voelt, schrijft het safaripark op de eigen website. Staat de kuif recht omhoog, dan heeft het dier een neutraal humeur. Gaat de kuif naar achteren, dan is dat een teken dat de aap boos is en een dreigende houding aanneemt. Daarbij laat de kuifmangabey een laag gebrom horen en beweegt hij zijn kuif soms licht op en neer.