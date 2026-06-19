Vreemde vogel op het dak: dier ontsnapte uit vogelpark en vermaakt zich prima

Uit vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is een zuidelijke hoornraaf ontsnapt. Op beelden is te zien dat de grote vogel door een woonwijk vliegt, vlak bij het vogelpark. Ondanks herhaaldelijke pogingen is het dierenverzorgers nog niet gelukt om de vogel te vangen.

Het zou gaan om een neushoornvogel die voornamelijk op de grond leeft, maar ook goed kan vliegen, aldus een woordvoerder van het vogelpark aan Omroep West. De dierenverzorgers zien de vogel graag weer terug in het park, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. De vogel lijkt zich namelijk prima te vermaken in de woonwijk.

Met schepnetten en voer wordt geprobeerd de vogel te vangen, maar het beest laat zich nog niet kennen. Voorlopig lijkt de hoornraaf zich goed te redden in de woonwijk en verwacht het dierenpark dat de vogel vanzelf weer terugkeert naar Avifauna.