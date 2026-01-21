Seksgeluiden uit speakers: dierentuinen zetten alles op alles voor babyboom

Gieren spelen een grote rol in de natuur, omdat ze kadavers opruimen en zo zelfs ziektes kunnen voorkomen. Toch wordt de vogelsoort wereldwijd ernstig bedreigd. Omdat het belangrijk is om een reservepopulatie op te bouwen, werken dierentuinen Beekse Bergen, Blijdorp en AviFauna samen met de Universiteit Utrecht aan een opvallend onderzoek: het afspelen van paringsgeluiden om gieren te stimuleren zich voort te planten.

Een gierenbabyboom is broodnodig voor het behoud van de roofvogelsoort, pleit bioloog Stijn Berger bij Hart van Nederland. "Met de gieren in het algemeen, wereldwijd, staat het slecht. Heel erg slecht. Zo is het aantal gieren in Azië al met 99 procent afgenomen."

De bedreiging van de diersoort heeft verschillende oorzaken, die ook per soort gier kunnen verschillen. Zo zijn de Afrikaanse gieren enorm afgenomen door stroperij. "Gieren ruiken als eerste een dood dier, en vallen dan op in de lucht. Dat zagen de stropers, maar de rangers ook", legt Berger uit. Om te voorkomen dat de rangers ze zagen jagen op de gieren, spoten de stropers gif op het dode dier, waar de gieren vervolgens aan kwamen te overlijden. "Dit is een enorme klap geweest voor de gierenpopulatie", vertelt Berger.

Lees ook: Zeldzame vale gieren geboren in DierenPark Amersfoort

Andere oorzaken zijn consumptie van medicijnresten, zoals het antibioticum diclofenac. "Dit is een veelgebruikt middel voor dieren die wat mankeren. Als deze dood gaan en gieren eten ze op, krijgen ze dit middel ook binnen en dat overleven ze niet", aldus Berger.

Gieren en brullen

Uit eerder onderzoek is gebleken dat gieren in het wild luidruchtig paren, en dat deze geluiden andere gieren mogelijk aanzetten tot hetzelfde gedrag. "Gieren maken veel herrie, dat doen ze in natuurlijke groepen of kolonies ook. Daarmee bedoelen wij herrie tijdens het paren, ofwel seksgeluiden", zegt Berger. "Onderzoekers denken dat die herrie kan helpen bij het stimuleren van paren."

Om dat te testen, worden er voor de gieren in Beekse Bergen paringsgeluiden afgespeeld van gieren uit de andere dierentuinen, Blijdorp en AviFauna. De vogels horen dus de 'seksgeluiden' van soortgenoten elders in het land. Vervolgens wordt gekeken of dit ook daadwerkelijk de kans vergroot dat de gieren zelf gaan paren. "We hopen natuurlijk op een gierenorgie", vertelt Berger lachend.

Of het ook daadwerkelijk aan zal slaan, is nu nog lastig te zeggen. "Het is een onderzoek, dus het biedt nog geen garantie. We zitten momenteel wel in het paarseizoen van de gieren, dus het is de perfecte tijd voor zo'n experiment", aldus Berger.

Benieuwd hoe het klinkt als twee gieren flink van bil gaan? Kijk dan bovenstaande video.