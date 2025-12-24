Beekse Bergen bewoner rijker: chimpansee-mannetje geboren

Heuglijk nieuws uit Hilvarenbeek zo vlak voor de kerst: in Safaripark de Beekse Bergen is namelijk een chimpanseetje geboren, een mannetje. Moeder en zoon maken het goed, stelt het dierenpark.

Naast blijdschap om de goed verlopen bevalling, is het park ook verheugd omdat de geboorte een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van de diersoort. West-Afrikaanse chimpansees, de groep mensapen waartoe deze jonge knul behoort, worden in het wild met uitsterven bedreigd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

'Drinkt goed'

De moederchimpansee heeft nog twee dochters die in dezelfde groep verblijven. Een van hen drinkt nog melk bij haar moeder. Dit zou voor complicaties kunnen zorgen, maar gelukkig is dit tot nu toe niet het geval. "De eerste dagen zijn bijzonder goed verlopen", aldus het safaripark.

Dierenverzorger Lieke Dingemans vult aan: “Het jong drinkt goed en wordt stevig op de buik van moeder gehouden, terwijl de oudere dochter op de rug zit. Ze zorgt uitstekend voor beide jongen. Ze zijn nog kwetsbaar in de eerste weken, maar de eerste signalen zijn positief.”