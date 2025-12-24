Volg Hart van Nederland
Ongelofelijke reis: kat 70 km vast onder motorkap

Dieren

Vandaag, 09:01

Baasjes die hun kat kwijt waren geraakt in de omgeving Utrecht, stonden wel heel raar te kijken toen de tracker van het diertje aangaf dat hij op hoge snelheid over de snelweg A2 bewoog. Wat bleek? De viervoetige huisgenoot zat klem onder de motorkap van een auto die in de richting van Purmerend bewoog.

De eigenaren zetten direct nadat ze de bijzondere reisbewegingen van hun kat ontdekten de achtervolging in. Na een kleine 70 kilometer kwamen ze aan op de plek die de tracker aangaf: een parkeerplaats gelegen tussen een aantal bedrijven en een appartementencomplex in de Noord-Hollandse plaats. En daar kwam de aap uit de mouw, of beter gezegd: de kat onder de motorkap vandaan, al ging dat niet zonder slag of stoot.

Geschrokken

De brandweer moest eraan te pas komen om het arme dier te bevrijden. De spuitgasten zagen zich gedwongen de ruit aan de bestuurderskant van het katten-kidnappende voertuig in te tikken, om zo de motorkap open te kunnen doen. Daarna moesten er een aantal motoronderdelen verwijderd worden.

Uiteindelijk kwam de kat er geschrokken maar op het eerste gezicht ongeschonden uit, aldus omstanders. Na het bemiauwende voorval is het diertje naar de dierenarts gebracht ter controle.

