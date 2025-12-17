Volg Hart van Nederland
Na 10 jaar is vermiste poes Chickie gevonden: 'Ben zo gelukkig!'

Dieren

Vandaag, 16:21

Ze kon het bijna niet geloven: de poes die maandag bij De Hulk in Hoorn werd gevonden. Was dat haar Chickie, die al tien jaar vermist was? Baasje Chantal herkende haar kat pas écht toen ze haar in het asiel zag.

Een woordvoerder van Dierenambulance Hoorn vertelt dat zij werden gebeld door een vrouw die een oudere poes in het gras zag liggen. De vrouw belde daarop de dierenambulance, die het dier meenam. Vervolgens deed Dierenambulance Hoorn via Facebook een oproep aan de eigenaar van de schildpadpoes.

Hieronder is de Facebook-oproep van Dierenambulance Hoorn te zien:

'Ik ben zó gelukkig'

Chantal Levie reageerde 's avonds laat: "Ik denk dat dit mijn lieve Chickie is, die tien jaar geleden niet meer thuis is gekomen." Dinsdag mocht ze de poes zien en kwam het verlossende woord: "Ik ben zó gelukkig! Ze is meer dan tien jaar weggeweest en ze is nu 18, bijna 19 jaar oud." Levie zegt dat ze een jaar lang elke dag een rondje heeft gelopen om haar kat te zoeken, maar zonder resultaat.

In de onderstaande video zie je hoe speurhond Tommy en baasje Marcel vermiste katten opsporen. Het heldenduo helpt bijna dagelijks baasjes die wanhopig op zoek zijn naar hun huisdier:

Speurhond Tommy is op zoek naar vermiste kat Nono
2:34

Het park tegenover de tennisvereniging

Donderdag zal Chickie door de dierenarts worden geschoren en behandeld. Daarna mag ze mee naar huis, waar al drie katers wonen. Onder de Facebook-post liet Chantal ook weten hoe het destijds ging: "Ik woonde toen tegenover tennisvereniging De Hulk en daar is ze nu ook teruggevonden. Misschien is ze vroeger verdwaald in dat grote park. Een jaar later ben ik naar Risdam verhuisd, dus ik denk dat ze al die tijd in het park heeft geleefd."

Nog nooit eerder gezien

De woordvoerder van de dierenambulance is inmiddels acht jaar vrijwilliger, maar heeft nog nooit meegemaakt dat een gevonden poes zo lang vermist was. Dat een kat wordt aangetroffen waarvan de eigenaar onbekend is, komt wel vaak voor: Dierenambulance Hoorn haalde er dit jaar zo'n vierhonderd op.

Voor honden is het verplicht om onderhuids een kleine chip te laten aanbrengen, waarmee met een speciaal apparaat een registratienummer kan worden afgelezen. Voor katten geldt die verplichting nog niet. "Chippen zou ons leven een stuk makkelijker maken," legt de woordvoerder uit. Het gaat daarbij niet alleen om het zo snel mogelijk terugbezorgen van een dier aan de eigenaar, maar ook om het krijgen van toestemming voor bepaalde handelingen bij de dierenarts, bijvoorbeeld wanneer een kat is aangereden. "En als inslapen onvermijdelijk is, gun je een eigenaar ook een moment van afscheid", aldus de woordvoerder.

Door Redactie Hart van Nederland

