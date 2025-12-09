Onverwachte gast in papierloods: vermiste kat Marley teruggevonden

Werknemers van een papierrecyclingbedrijf in Utrecht keken vreemd op toen er vorige week ineens een kat tussen de stapels karton liep. De kat, Marley, was enkele dagen eerder al als vermist opgegeven door haar baasjes in Nieuwegein. Het dier kwam tevoorschijn nadat ondergrondse papiercontainers waren geleegd.

De Dierenambulance Utrecht werd ingeschakeld om de onverwachte gast veilig op te halen. Medewerkers reden met een vangkooi naar de grote loods, omdat de kans klein leek dat de kat zich meteen zou laten pakken. Achteraf viel dat echter reuze mee.

Kat in het bakkie

"Eenmaal in de loods bleek de kat in een hoekje stil te zitten tussen het papier", schrijft de dierenambulance op Facebook. Marley liet zich zonder problemen optillen, waarna direct haar chip werd gecheckt. Zo werd duidelijk dat ze uit Nieuwegein kwam.

De grote loods waar het oud papier in Utrecht wordt verzameld, is de plek waar medewerkers Marly vorige week zagen lopen. Beeld: Dierenambulance Utrecht

Volgens de dierenambulance is de kans groot dat Marley zelf de papiercontainer was ingesprongen. "Waarschijnlijk was ze uit nieuwsgierigheid zelf de bak in gesprongen. Er zat namelijk geen klep op de container", meldt de organisatie verder.

Marly liet zich gemakkelijk vangen door medewerkers van de Dierenambulance> Beeld: Dierenambulance Utrecht

De eigenaar reageerde opgelucht toen hij hoorde dat zijn kat terecht was. Hij liet de dierenambulance weten 'enorm blij' te zijn dat Marley veilig is teruggevonden. De kat is inmiddels weer thuis.