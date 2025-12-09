Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Onverwachte gast in papierloods: vermiste kat Marley teruggevonden

Onverwachte gast in papierloods: vermiste kat Marley teruggevonden

Dieren

Vandaag, 15:45 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Werknemers van een papierrecyclingbedrijf in Utrecht keken vreemd op toen er vorige week ineens een kat tussen de stapels karton liep. De kat, Marley, was enkele dagen eerder al als vermist opgegeven door haar baasjes in Nieuwegein. Het dier kwam tevoorschijn nadat ondergrondse papiercontainers waren geleegd.

De Dierenambulance Utrecht werd ingeschakeld om de onverwachte gast veilig op te halen. Medewerkers reden met een vangkooi naar de grote loods, omdat de kans klein leek dat de kat zich meteen zou laten pakken. Achteraf viel dat echter reuze mee.

Kat in het bakkie

"Eenmaal in de loods bleek de kat in een hoekje stil te zitten tussen het papier", schrijft de dierenambulance op Facebook. Marley liet zich zonder problemen optillen, waarna direct haar chip werd gecheckt. Zo werd duidelijk dat ze uit Nieuwegein kwam.

De grote loods waar het oud papier in Utrecht wordt verzameld, is de plek waar medewerkers Marly vorige week zagen lopen. Beeld: Dierenambulance Utrecht

De grote loods waar het oud papier in Utrecht wordt verzameld, is de plek waar medewerkers Marly vorige week zagen lopen. Beeld: Dierenambulance Utrecht

Volgens de dierenambulance is de kans groot dat Marley zelf de papiercontainer was ingesprongen. "Waarschijnlijk was ze uit nieuwsgierigheid zelf de bak in gesprongen. Er zat namelijk geen klep op de container", meldt de organisatie verder.

Marly liet zich gemakkelijk vangen door medewerkers van de Dierenambulance> Beeld: Dierenambulance Utrecht

Marly liet zich gemakkelijk vangen door medewerkers van de Dierenambulance> Beeld: Dierenambulance Utrecht

De eigenaar reageerde opgelucht toen hij hoorde dat zijn kat terecht was. Hij liet de dierenambulance weten 'enorm blij' te zijn dat Marley veilig is teruggevonden. De kat is inmiddels weer thuis.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.