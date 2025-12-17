Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie brengt honderden dozen kattengrind gevonden bij inval naar voedselbank

Politie brengt honderden dozen kattengrind gevonden bij inval naar voedselbank

Beleid

Vandaag, 22:33

Link gekopieerd

Afgelopen mei nam de recherche in Dordrecht bij een inval in een opslagloods honderden goederen in beslag. Tussen die spullen stonden maar liefst 427 dozen kattengrind. Volgens de politie wordt dit soort kattengrind soms gebruikt om de geur van drugs te maskeren. Normaal zouden de dozen worden vernietigd, maar dankzij een initiatief van het Openbaar Ministerie kregen ze een nieuwe bestemming.

De politie besloot de volledige voorraad een ‘maatschappelijke herbestemming’ te geven. Daardoor kan het kattengrind alsnog worden gebruikt door mensen en dieren die het hard nodig hebben. Een groot deel van de voorraad ging de afgelopen weken naar organisaties in de regio.

In totaal zijn 270 dozen gedoneerd aan Dierenvoedselbank Rijnmond en nog eens 157 dozen aan de Voedselbank. De politie laat weten blij te zijn met de onverwachte uitkomst. "Het doet ons goed te weten dat deze goederen nu terecht zijn gekomen bij mensen en dieren die het echt nodig hebben", aldus de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Regering zet unieke stap: geld voor voedselbanken
Regering zet unieke stap: geld voor voedselbanken
Aantal klanten voedselbank vorig jaar met 20 procent gedaald
Aantal klanten voedselbank vorig jaar met 20 procent gedaald
'Geef geld voor voedselverspilling aan noodlijdende voedselbanken'
'Geef geld voor voedselverspilling aan noodlijdende voedselbanken'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.