Politie brengt honderden dozen kattengrind gevonden bij inval naar voedselbank

Afgelopen mei nam de recherche in Dordrecht bij een inval in een opslagloods honderden goederen in beslag. Tussen die spullen stonden maar liefst 427 dozen kattengrind. Volgens de politie wordt dit soort kattengrind soms gebruikt om de geur van drugs te maskeren. Normaal zouden de dozen worden vernietigd, maar dankzij een initiatief van het Openbaar Ministerie kregen ze een nieuwe bestemming.

De politie besloot de volledige voorraad een ‘maatschappelijke herbestemming’ te geven. Daardoor kan het kattengrind alsnog worden gebruikt door mensen en dieren die het hard nodig hebben. Een groot deel van de voorraad ging de afgelopen weken naar organisaties in de regio.

In totaal zijn 270 dozen gedoneerd aan Dierenvoedselbank Rijnmond en nog eens 157 dozen aan de Voedselbank. De politie laat weten blij te zijn met de onverwachte uitkomst. "Het doet ons goed te weten dat deze goederen nu terecht zijn gekomen bij mensen en dieren die het echt nodig hebben", aldus de politie.