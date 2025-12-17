Volg Hart van Nederland
Primeur: geelvoet-rotswallaby voor het eerst in Nederland te zien

Dieren

Vandaag, 22:32

In GaiaZOO is een primeur te bewonderen: voor het eerst leven er geelvoet-rotswallaby’s in Nederland. De dierentuin in Kerkrade mocht de bijzondere buideldieren, die normaal in het rotsachtige zuiden van Australië leven, ontvangen met toestemming van de Australische overheid. Bezoekers komen de dieren meteen tegen bij binnenkomst, waar een nieuw verblijf vol hoogteverschillen hun klimkunsten moet laten zien.

De dierentuin benadrukt dat het een belangrijke stap is voor het behoud van deze bedreigde soort. De geelvoet-rotswallaby heeft in het wild last van jacht, klimaatverandering en verdwijnend leefgebied. Daarom worden de dieren opgenomen in een Europees programma dat de soort moet beschermen. De komende weken wordt de groep uitgebreid met dieren uit andere Europese dierentuinen.

Directeur Rob Huppertz is trots dat GaiaZOO deze zeldzame dieren nu kan laten zien. "Het is eervol om deze diersoort toe te mogen voegen aan onze diercollectie. We zijn hier achter de schermen lang mee bezig geweest", zegt hij.

De dieren staan volgens hem bekend om hun klimvaardigheid. "Gekscherend noemen we hem 'de steenbok onder de kangoeroes' en het zal bezoekers dan ook verbazen hun vaardigheden op de steile rotswanden te bewonderen."

Door Redactie Hart van Nederland

