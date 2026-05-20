Ontsnapt honingbeertje duikt op in achtertuin bij woning Tilburg

Een opvallende ontdekking dinsdagavond in een tuin aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg. Bewoners zagen ineens een dier met een lange staart op hun jacuzzi zitten. Eerst leek het om een aap te gaan, maar later bleek het een kinkajou, ook wel rolstaartbeer of honingbeertje genoemd.

De bewoners hielden afstand en belden de dierenambulance. Die zocht de tuin af, maar het dier was nergens meer te zien. Omdat het om een bijzonder dier ging, kwam na overleg een medewerker van dierenpark de Oliemeulen naar de woning met een vangkooi.

Papiercontainer

Met een zaklamp werd de tuin opnieuw doorzocht. Uiteindelijk werd het honingbeertje gevonden in een papiercontainer, verstopt onder het papier. Het dier kon veilig worden gevangen en terug in de kooi worden gezet.

De kinkajou bleek ontsnapt uit de Oliemeulen. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Na het avontuur kreeg het dier honing in de vangkooi, laat een correspondent ter plaatse weten.