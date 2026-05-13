Ontsnapte cheeta zorgt voor spannende uren in Beekse Bergen

Het waren woensdag een paar spannende uren in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Een cheeta ontsnapte uit haar verblijf, waardoor het park uit voorzorg gesloten bleef voor bezoekers. Inmiddels is het roofdier weer gevangen en is het park opnieuw open voor bezoekers.

Toen een verzorger voor openingstijd in het park kwam, bleek het dier te ontbreken. Daarop werd direct besloten om het safaripark niet te openen. De cheeta bevond zich in een bosrijk deel van het park waar normaal veel bezoekers komen. Medewerkers hielden het dier ondertussen scherp in de gaten.

Een dierenarts stond klaar met een verdovingspistool om het roofdier te verdoven. "Omdat het bosachtig is, is het lastig om goed te schieten. Je wilt het wel zorgvuldig doen en het dier zo min mogelijk stress bezorgen", zei een woordvoerder eerder tegen Omroep Brabant.

Gevangen en teruggebracht

Volgens een woordvoerster van Beekse Bergen is de cheeta uiteindelijk gevangen en teruggebracht naar haar verblijf. Het dier bevond zich tijdens de ontsnapping wel binnen het omheinde safaripark.

Uit voorzorg bleef het park enige tijd gesloten voor publiek. Volgens de woordvoerster is de situatie niet gevaarlijk geweest voor personeel of andere dieren. Hoe de cheeta wist te ontsnappen, is nog onduidelijk. Daar wordt later onderzoek naar gedaan.