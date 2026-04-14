Serval Nala ontsnapt na inbraak in Landgraaf, zoektocht opgeschaald

Dieren

Vandaag, 12:18

Serval Nala is sinds afgelopen vrijdag vermist nadat het dier wist te ontsnappen in Landgraaf. De ontsnapping gebeurde op een opvallende manier: inbrekers hadden de deur open laten staan, waardoor de serval naar buiten kon glippen. Sindsdien is het dier spoorloos en wordt er volop gezocht in de omgeving van Kerkrade.

De inbrekers probeerden bij buren machines te stelen. Zij lieten vervolgens een gezamenlijke deur openstaan. Danny de Jong van Dierenhulp Parkstad vertelt aan Hart van Nederland dat de eigenaresse van Nala erg aangeslagen is.

Zoektocht

De zoektocht is inmiddels in volle gang. De Jong werd door de dierenpolitie gevraagd om te helpen bij het vangen van het dier. "De afgelopen twee dagen heb ik in kaart gebracht welke route het dier loopt. Het lijkt erop dat hij telkens dezelfde route volgt. Op basis daarvan heb ik meerdere vallen geplaatst langs de route", zegt hij.

Dinsdag wordt de zoektocht opgeschaald. "Ik had gehoopt dat hij gisteren gevangen zou worden, nadat het dier zichtbaar was op camera's, maar dat is helaas niet gelukt. Vandaag gaan we opnieuw zoeken, dit keer met drones met warmtecamera's", aldus De Jong. "De hoop is dat Nala snel weer veilig wordt gevangen."

Kippen en konijnen

Ondertussen worden bewoners gewaarschuwd om bepaalde dieren binnen te houden. "Het dier is absoluut niet gevaarlijk, maar kippen en konijnen vind de serval nog wel lekker om op te eten."

Door Redactie Hart van Nederland

