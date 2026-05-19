Wallaby doodgebeten bij Zeeuws strand: stichting zoekt eigenaar

Dieren

Vandaag, 08:07

Triest dierennieuws vanuit Zeeland. Een wallaby is op een Zeeuws strand doodgebeten door een hond. Stichting Dierenwelzijn Zeeland noemt het "een angstige en gruwelijke dood". De organisatie heeft het beestje meegenomen en aangemeld op Amivedi. Ze bewaren de wallaby twee weken, zodat de eigenaar tijd heeft om zich te melden. Dat meldt de stichting op Facebook.

Volgens de organisatie sprong het dier maandagochtend nog rond in Domburg. Pas later werd Stichting Dierenwelzijn Zeeland gebeld. Toen meldde Het Zeeuwse Landschap aan de organisatie dat de wallaby was gebeten door een hond. De stichting kon helaas niets meer betekenen voor het beestje.

Volgens Stichting Dierenwelzijn Zeeland gaat het niet om een wild dier. "De wallaby is geen inheems dier maar een huisdier dat waarschijnlijk is ontsnapt," schrijft de stichting.

De organisatie heeft het dier meegenomen en aangemeld bij Amivedi. De wallaby wordt twee weken bewaard, zodat de eigenaar nog de kans krijgt zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

Kippen gedumpt als 'bruiloftsgrap' in voortuin Heesch: twee dieren dood
