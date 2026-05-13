Blijdschap in DierenPark Amersfoort: bijzonder kuiken geboren

Er is een kroeskoppelikaankuiken uit het ei gekropen in DierenPark Amersfoort. Met de komst van het kuiken bestaat de pelikanenkolonie in Snavelrijk van het park uit elf vogels.

"Wij waren blij verrast toen we het ei zagen en er een maand later een jong tevoorschijn kwam", vertelt dierverzorger Hielko. "Het gaat goed met het kuiken. De ouders pakken de verzorgende rol perfect op". Het kuiken laat zich al regelmatig zien aan de bezoekers van het park.

Monogaam

Pelikanen zijn monogaam. Een koppel blijft dus hun hele leven bij elkaar. In de natuur leven kroeskoppelikanen in Oost-Europa en Azië. De vogelsoort heeft het moeilijk in de natuur door onder andere stroperij en het verlies van overwinteringsgebieden.