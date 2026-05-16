Kippen gedumpt als 'bruiloftsgrap' in voortuin Heesch: twee dieren dood

De Dierenambulance Hokazo uit Uden is verbolgen over een zogenoemde bruiloftsgrap waarbij vrijdag tientallen kippen werden gedumpt in een voortuin van een woning in het Brabantse Heesch. Voordat de hulpdienst kon ingrijpen, waren al twee kippen overleden en verkeerden andere dieren in slechte toestand.

Wat begon als een melding over loslopende kippen in een voortuin in Heesch, eindigde vrijdagavond in een grote reddingsactie. Dierenambulance Hokazo trof daar in totaal 59 kippen aan, die volgens betrokkenen onderdeel zouden zijn geweest van een zogenoemde 'bruiloftsgrap'. De dieren zaten zonder voer en water en verkeerden volgens de hulpverleners in slechte toestand.

Twee kippen waren al overleden toen de dierenambulance arriveerde. Veel andere dieren waren kaalgeplukt, verzwakt en onderkoeld. Omdat de temperatuur in de nacht richting het vriespunt ging, werd besloten direct in te grijpen. Na een lange vangactie zijn alle levende kippen overgebracht naar Stichting Hurmes Dierenthoes voor opvang en medische zorg.

Kippen in kritieke toestand

De eerste controles laten een zorgwekkend beeld zien. Vier kippen zijn volgens de opvang zo zwak dat ze niet meer zelfstandig kunnen eten of drinken. Ook hebben meerdere dieren ernstige ontstekingen waardoor ze nauwelijks kunnen lopen of staan.

Een paar van de kippen nadat ze uit de tuin zijn gehaald. Beeld: Dierenambulance Hokazo

Bij de reddingsactie hielp een lokale kippenboer mee met het regelen van kratten voor het vervoer. Volgens Dierenambulance Hokazo was hij zichtbaar geschrokken van de toestand van de dieren. "Deze kippen zijn er zo slecht aan toe, dat zelfs de slacht ze niet aan mag nemen", zegt hij.

Kosten verhaald op bruidspaar

De dierenambulance noemt de situatie schrijnend. "Een grap mag nooit ten koste gaan van levende dieren", laat de organisatie weten. De kosten voor de opvang, medische controles en inzet van de dierenambulance worden verhaald op het bruidspaar. Zij zouden zelf niet op de hoogte zijn geweest van de actie en hebben afstand genomen van wat er is gebeurd.