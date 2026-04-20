Vrouw houdt wilde zanglijster jaar in huis: 'Dit is dierenmishandeling'

Bij de vogelopvang in Utrecht is een zanglijster binnengebracht die een jaar in een huis heeft gezeten. De vogel werd niet tam en kon niet goed vliegen. "Een jaar lang een vogel in huis houden is geen onwetendheid meer, maar dierenmishandeling", zegt manager Kerstin Steinhart tegen Hart van Nederland.

De vogel heeft door verkeerd voer een slecht verenpak. De veren worden één voor één verwijderd, zodat nieuwe kunnen groeien. Het is onzeker of het dier herstelt. Als de vogel niet meer kan vliegen, moet hij worden geëuthanaseerd.

Op bovenstaande video laat Kerstin het dier zien.

Vaker vogels verkeerd verzorgd

De opvang ziet vaker dat wilde vogels door mensen worden meegenomen. Zo is er ook een tortelduif binnengebracht die drie weken in huis zat en verkeerd voer kreeg. Veel van deze dieren zijn verzwakt en hebben beschadigde veren.

Het is verboden om wilde vogels te vangen of thuis te houden zonder vergunning. De vogelopvang roept mensen op om een gevonden vogel niet zelf te houden, maar contact op te nemen. Veel vogels kunnen na opvang weer worden vrijgelaten.