Horrorfokster die honden 'uit liefde' zou mishandelen opnieuw actief

Crime

1 apr 2026, 16:37

Een hondenfokster uit Emmen die op een Hongaarse opsporingslijst staat vanwege ernstige dierenmishandeling, zou opnieuw honden fokken en verkopen. Dat meldt dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Volgens de organisatie verblijft de vrouw momenteel in Duitsland.

Wat gaat er om in het hoofd van een dierenbeul? En waar kan dierenmishandeling mogelijk toe leiden? Forensisch psycholoog Ernst Ameling legt het in bovenstaande video uit.

De fokster kreeg volgens House of Animals in augustus 2024 een boete van 23.000 euro en een houdverbod, nadat op een boerderij in het Hongaarse Encs meerdere dode dieren werden aangetroffen. Zo zouden er honden in een vriezer zijn gevonden en zat een levende kat in een kennel met een dode hond in vergevorderde staat van ontbinding, aldus het platform. Volgens Animals Today, mishandelde ze de diertjes 'uit liefde'. Tientallen dieren werden in beslag genomen.

Dode honden in de vriezer bij Nederlandse hondenfokster in Hongarije: Beeld: House of Animals

Hongaarse ‘most wanted’-lijst

De Telegraaf meldde in de zomer van 2025 dat de vrouw op de Hongaarse 'most wanted'-lijst staat. Volgens House of Animals is de vrouw inmiddels opnieuw actief in Duitsland, waar ze honden zou fokken en aanbieden via Nederlandse verkoopwebsites. Omdat ze alleen in Hongarije wordt gezocht, kan ze volgens de organisatie in Duitsland niet worden aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

