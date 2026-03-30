Beschoten poes Bambi eindelijk geadopteerd: 'Gouden mandje gevonden'

Dieren

Vandaag, 15:05

De beschoten poes Bambi is eindelijk geadopteerd. Halverwege februari werd ze gevonden in een tuin in het Gelderse Kootwijkerbroek. Later bleek dat Bambi twee kogels in haar hoofd had waaraan de jonge poes werd geopereerd. Nu kan ze in haar nieuwe huis rustig herstellen en ontvangt ze liefdevolle verzorging.

Marloes Kleijs, dierenarts bij Dierenzorg Eemland, laat aan Hart van Nederland weten dat "Bambi haar gouden mandje heeft gevonden". Dit was nog een hele zoektocht. Eerder stonden meerdere mensen op de wachtlijst om de poes te adopteren, maar uiteindelijk haakten zij af of bleek het geen goede match te zijn.

In de video bovenaan het artikel vertelt Marloes Kleijs over wat er eerder is gebeurd met Bambi.

'Genieten van het leven'

"Bambi woont nu bij hele lieve mensen in een ruim appartement met een groot volledig afgesloten balkon", aldus de dierenarts. Hier doet ze het ontzettend goed. De jonge poes geniet van de aandacht en liefdevolle verzorging. Bambi kan "eindelijk genieten van het leven".

Beeld: adoptanten Bambi

Wel moet de poes over paar weken terug komen bij DierZorg Eemland voor controle, zodat de dierenarts haar nog een keer goed kan nakijken.

Door Redactie Hart van Nederland

