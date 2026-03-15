Beschoten poes Bambi verloor oog, maar kan weer spelen: 'Beschikbaar voor adoptie'

Het gaat - naar omstandigheden - goed met poes Bambi, die in februari zwaargewond werd aangetroffen in een tuin in Kootwijkerbroek. Het dier was onderkoeld, had een zwaar beschadigd oog en bleek ook twee kogels in haar koppie te hebben, afkomstig van een luchtbuks. Ze onderging een operatie in een speciale kliniek in Baarn om de kogels te verwijderen en heeft inmiddels haar levenslust weer gevonden, aldus dierenarts Marloes Kleijs.

"De operatie vond plaats op woensdag 25 februari in een kliniek in Baarn, waar ze gespecialiseerd zijn in deze chirurgische ingrepen", zegt Kleijs tegen Hart van Nederland. "Het duurde ruim 2,5 uur, mede omdat er een kogel in tweeën was gespleten. Eén stuk zat in haar middenoor en eentje tegen haar hersenvlies aan. Deze twee delen van de kogels zijn verwijderd."

Bambi verblijft in een pleeggezin waar ze intensieve zorg en medicijnen krijgt. Vorige maand ging Hart van Nederland daar op bezoek:

2:05 Twee kogels in kopje van kat Bambi, eigenaar spoorloos

Helaas komt Bambi er niet geheel zonder kleerscheuren vanaf, vervolgt Kleijs. Toen ze werd binnengebracht bij Dierenzorg Eemland werd gelijk duidelijk dat haar oogje niet meer te redden viel. Daar blijft het niet bij: "Op de CT-scan is te zien dat er splintertjes van de kogels in de hersenen zijn achtergebleven, deze kunnen we niet verwijderen", zegt Kleijs.

Op de Röntgenfoto is te zien dat er twee kogelfragmenten zijn achtergebleven in Bambi's hoofdje

Beeld: Marloes Kleijs

Toch lijkt het erop dat dit weinig impact zal hebben op Bambi's kwaliteit van leven. Kleijs: "Het gaat heel goed met Bambi. Ze kan spelen, rennen en lijkt geen last te hebben van de achtergebleven splintertjes in de hersenen."

Bambi adopteren

Bambi heeft geen chip en een eigenaar heeft zich nooit gemeld, dus is het nog altijd onduidelijk waar de poes vandaan is gekomen. "We vermoeden dat het een boerderijkat is, omdat Bambi heel veel van kinderen houdt", zegt Kleijs. "Ze woont nog steeds bij de pleegmoeder en is dus nog steeds een poes van Dierenzorg Eemland."

Hoe gaat het nu verder met Bambi? "Ze moet eerst nog worden gesteriliseerd, waarna ze vanaf begin april beschikbaar is voor adoptie", zegt Kleijs. "Houd dus de site van Dierenzorg Eemland in de gaten, daar komt Bambi op te staan als ze plaatsbaar is."

De zaak is gemeld bij de dierenpolitie, die het volgens Kleijs 'serieus hebben opgepakt.' Het onderzoek heeft tot dusver echter niets uitgewezen.