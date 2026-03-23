Dierenasiel nog altijd op zoek naar gouden mandje voor neergeschoten kat Bambi

Het gaat nog altijd goed met poes Bambi, die eerder zwaargewond werd aangetroffen in een tuin in het Gelderse Kootwijkerbroek. De poes, die werd beschoten met een luchtbuks en een oog verloor, is inmiddels er weer bovenop maar wat er nog mist is een gouden mandje.

Bambi is vorige week gesteriliseerd en heeft ook die ingreep goed doorstaan. Volgens Dierenzorg Eemland is ze nu volledig klaar om geplaatst te worden. Haar 'contactadvertentie' staat inmiddels online, zowel via dierenasiels.com als op de website van de organisatie.

2:05 Twee kogels in kopje van kat Bambi, eigenaar spoorloos

Wachtlijst valt weg

Opvallend is dat de belangstelling voor Bambi plots is weggevallen. Eerder stonden meerdere mensen op de wachtlijst om haar te adopteren, maar uiteindelijk haakten zij af of bleek achteraf dat er geen goede match was.

Dat betekent dat de poes, die veel heeft meegemaakt maar haar levenslust heeft teruggevonden, nog altijd op zoek is naar een geschikt baasje.

Gouden mandje

"Bambi heeft een lange en zware periode achter de rug", schrijft het asiel bij de advertentie van Bambi. "We zoeken voor haar een huisje waar ze niet altijd alleen is en kan genieten van aandacht, gezelligheid en knuffels. Ze reageert in het pleeggezin rustig op honden en andere katten, maar daar is ook wel duidelijk geworden dat Bambi het leuker vindt als er geen andere dieren zijn. Ze is duidelijk kinderen in de basisschoolleeftijd gewend. Kleine en/of drukke kinderen zullen minder bij haar passen. Bambi schrikt namelijk snel van onverwachte bewegingen en geluiden. Dit komt doordat ze natuurlijk een oog mist en haar gehoor rechts ook duidelijk minder goed werkt."

Wie interesse heeft in Bambi, kan zich melden via Dierenzorg Eemland.