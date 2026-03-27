Hond zwaargewond na aanval pitbull in Amsterdam, politie grijpt in

De politie van Amsterdam heeft donderdagmiddag een pitbull in beslag genomen. De hond had op het Van Oldenbarneveldplein een andere hond gebeten. De aangevallen hond is daarbij ernstig gewond geraakt en naar het dierenziekenhuis gebracht.

Het bijtincident vond rond 12.15 uur plaats. Na de melding van het incident kwam een dierenagent en een hondenbegeleider naar het plein. Daar troffen zij een ernstig gewonde hond aan. De pitbull heeft de andere hond in zijn kop gebeten, waardoor de hond een kaakletsel heeft opgelopen.

Gecoupeerd

De pitbull is gecoupeerd. Dit betekent dat de oren eraf zijn gesneden. De eigenaresse van de pitbull wordt daarom verdacht van dierenmishandeling en het niet onder haar hoede houden van een gevaarlijk dier.

De gecoupeerde hond is in beslag genomen door de politie. Van het Openbaar Ministerie (OM) moet de hond een risicoanalyse ondergaan. Het OM kan na deze analyse beslissen dat de hond moet worden ingeslapen.

