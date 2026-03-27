Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hond zwaargewond na aanval pitbull in Amsterdam, politie grijpt in

Dierenmishandeling

Vandaag, 16:04 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

De politie van Amsterdam heeft donderdagmiddag een pitbull in beslag genomen. De hond had op het Van Oldenbarneveldplein een andere hond gebeten. De aangevallen hond is daarbij ernstig gewond geraakt en naar het dierenziekenhuis gebracht.

Het bijtincident vond rond 12.15 uur plaats. Na de melding van het incident kwam een dierenagent en een hondenbegeleider naar het plein. Daar troffen zij een ernstig gewonde hond aan. De pitbull heeft de andere hond in zijn kop gebeten, waardoor de hond een kaakletsel heeft opgelopen.

Gecoupeerd

De pitbull is gecoupeerd. Dit betekent dat de oren eraf zijn gesneden. De eigenaresse van de pitbull wordt daarom verdacht van dierenmishandeling en het niet onder haar hoede houden van een gevaarlijk dier.

De gecoupeerde hond is in beslag genomen door de politie. Van het Openbaar Ministerie (OM) moet de hond een risicoanalyse ondergaan. Het OM kan na deze analyse beslissen dat de hond moet worden ingeslapen.

Benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Zie video bovenaan het artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Steeds minder gemeenten heffen hondenbelasting, levert toch nog tientallen miljoenen op
Hondenfokker dupeert tientallen baasjes: 'Het was een uitgemergeld hondje'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.