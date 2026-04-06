Zwanennest Spijkenisse continu doelwit van 'terrorjeugd'

In Spijkenisse zijn broedende zwanen keer op keer het mikpunt van jongeren die hun nest bekogelen. Het zwanennest wordt gevandaliseerd met stenen, stokken en waterzakken. De verontwaardiging in de buurt is groot en de Zwanengroep, een reddingsteam voor zwanen, wil actie.

De situatie escaleerde zo erg dat de politie en de Zwanengroep het nest onlangs zelfs verplaatsten, terwijl dat eigenlijk een no go is. Maar de zwanen keren steeds terug naar hun oude plek, in de buurt van een skateparkje. En dus is het nest ook weer terug op de plek waar jeugdige dierenbeulen het steeds kapotmaken.

Hogere hekken

Op Facebook schrijft de Zwanengroep: 'Een mobiele camera is nagevraagd, maar dat is aan wet- en regelgeving gebonden en kan hier niet voor worden ingezet. Er zal nu worden gekeken naar hogere hekken. Omdat de dieren dicht bij het fietspad zitten, vallen zij voorbijgangers niet aan; ze verdedigen alleen hun nest. Hondenbezitters wordt gevraagd uit de buurt te blijven.'