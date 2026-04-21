Zwanenkoppel mishandeld en gedood in Krimpenerwaard

Dierenmishandeling

Vandaag, 20:02 - Update: Vandaag, 20:17

In de Krimpenerwaard zijn afgelopen zaterdag twee zwanen op brute wijze mishandeld en gedood. Het gaat om een koppel dat werd aangetroffen aan de Bergvlietsekade. Dat meldt de dierenpolitie Den Haag op Instagram.

Dankzij oplettende getuigen was de politie snel ter plaatse. De verdachten konden direct worden staande gehouden. Ook forensische opsporing kwam naar de plek van het incident om onderzoek te doen.

De dierenagent stelt een proces-verbaal op voor dierenmishandeling en het doden van beschermde dieren.

Zwaar misdrijf

Volgens de dierenpolitie gaat het om een zwaar misdrijf. "Het mishandelen en doden van (beschermde) dieren zijn zware misdrijven!" schrijft de dierenpolitie.

Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.

De zwanen op de foto zijn niet de zwanen uit het artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

