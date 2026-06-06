Vrouw klimt boom in voor papegaai en moet zelf gered worden

Een ontsnapte papegaai heeft in Drachten voor een opmerkelijke reddingsactie gezorgd. De vogel, Mimi, was verdwenen en bleek uiteindelijk hoog in een boom te zitten. Haar baasje wilde het daar niet laten zitten en besloot zelf naar boven te klimmen.

Dat pakte alleen anders uit dan gehoopt. De vrouw kwam vast te zitten in de boom en kon niet meer zelfstandig naar beneden. Vrienden schakelden daarop de brandweer in.

Eerst het baasje, daarna de papegaai

Brandweerlieden haalden de vrouw veilig uit de boom, maar daarmee was het avontuur nog niet voorbij. De papegaai zat namelijk nog altijd tussen de takken.

De brandweer deed een poging om het dier te vangen, maar dat bleek lastiger dan gedacht. Uiteindelijk werd een hoogwerker ingezet en ging de vrouw zelf mee omhoog. Mimi kende haar stem en daardoor lukte het alsnog om de vogel veilig naar beneden te krijgen.

De vrouw was dolblij met de afloop, zo zie je in de video hierboven.