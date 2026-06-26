Ontsnapte rode vari weer terug in Artis na reddingsactie uit boom

Een aap wist vrijdagmiddag enkele uren te ontsnappen uit Artis in Amsterdam. De rode vari, een halfaap, werd rond 12.30 uur hoog in een boom bij het Johanna ter Meulenplein, vlak naast de dierentuin, gezien. Na een reddingsactie door medewerkers van Artis, de politie en de brandweer is het dier veilig teruggebracht naar zijn verblijf.

Voorbijgangers moesten wel twee keer met hun ogen knipperen om te geloven wat ze zagen. Het uitstapje van de primaat was van korte duur. Medewerkers van Artis raakten het dier met een verdovingspijl in de hoop dat het vanzelf naar beneden zou komen. Verzorgers stonden klaar om hem op te vangen.

Eerder deze week wist een kuifmangabey te ontsnappen uit Safaripark Beekse Bergen. De ontsnapte aap hield de gemoederen in de omgeving flink bezig. In de video hierboven vertelt Anke over het moment waarop ze de aap zag lopen tijdens het uitlaten van haar hond.

Artis-medewerkers en politieagenten proberen de halfaap te vangen. Beeld: HFV/RVP

De halfaap bleef echter op een tak liggen. Daarom kwam de brandweer met een ladder om het dier uit de boom te halen. Daarna is de rode vari teruggebracht naar zijn verblijf, waar hij rustig bijkomt van de verdoving. Een woordvoerder van Artis laat aan AT5 weten dat het goed gaat met het dier.

De ontsnapte aap, een rode vari, in kwestie. Het dier was niet van plan om zelf uit de boom te komen. Beeld: HFV/RVP

Ontsnappen

Volgens Artis waren alle rode vari's tijdens de voederronde in de ochtend nog aanwezig. Pas nadat de politie melding maakte van het dier buiten de dierentuin, bleek dat één exemplaar was ontsnapt.

Hoe de rode vari uit zijn verblijf heeft kunnen komen, wordt nog onderzocht. Volgens de woordvoerder vormde het dier geen gevaar.