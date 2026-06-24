Anke stond oog in oog met ontsnapte aap: 'Onwerkelijk'

De ontsnapte aap uit de Beekse Bergen houdt de gemoederen in Brabant flink bezig. In de omgeving van het safaripark wordt massaal uitgekeken naar de kuifmangabey. Het dier ontsnapte afgelopen weekend. "Het is gekkenhuis. Wat een aap teweeg kan brengen."

Anke Thaels uit Esbeek spotte het dier dinsdagochtend tijdens een wandeling met haar hond. "Toen ik de bossen in wilde lopen, kwam om de hoek ineens een aap aanzetten", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Ik wist in het begin niet wat ik zag. Heel onwerkelijk." Anke wist de aap nog snel te filmen.

Het is nog niet gelukt om het dier met de opvallende kuif te vangen, maar het is wel al meerdere keren gezien. Bewoners uit de omliggende dorpen zijn extra alert en speuren mee. "Ik ga het wel in de gaten houden, dit is toch apart."

Avontuur

Volgens Rens Willemsen van Safaripark Beekse Bergen wordt het nog een hele klus om de kuifmangabey te vangen. "Ze zitten hoog in bomen, zijn snel en schuw. Het is al een uitdaging om exact te weten waar hij zich bevindt." De dieren hebben volgens Rens normaal een hekel aan water en zwemmen, maar deze aap is toch naar de overkant gezwommen en zo ontsnapt. "Hij is het avontuur aangegaan."

Het dier is niet gevaarlijk, maar het park maakt zich wel zorgen om de veiligheid van de aap omdat hij niet gewend is aan verkeer. Beekse Bergen adviseert mensen om het dier niet zelf te vangen of te benaderen, maar de locatie en mogelijk een foto te delen via het nummer dat op de website van het park staat.

In bovenstaande video zie je beelden van de ontsnapte aap.