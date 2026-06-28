Auto rijdt in op mensen en botst tegen pand: politie vermoedt opzet

De politie zoekt de bestuurder van een auto die zaterdagavond aan de Molenberg in Middelburg (Zeeland) enkele mensen zou hebben aangereden. De auto reed tegen een pand en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie houdt rekening met opzet en denkt dat het incident mogelijk verband houdt met een vechtpartij kort daarvoor op de Kromme Weele, ook in Middelburg.

Agenten troffen één gewonde aan. Omstanders meldden dat er meer mensen gewond waren geraakt, maar die bleken al te zijn vertrokken. De automobilist reed weg. De schade aan het pand is aanzienlijk, meldt de politie.

Onrust in uitgaansgebied

De politie zoekt nu de automobilist, de gewonde slachtoffers en getuigen. De auto moet flinke schade hebben opgelopen door de botsing.

Volgens lokale media zorgden de incidenten voor veel onrust in het uitgaansgebied.