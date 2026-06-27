Omstanders halen vermiste zwemmer uit recreatieplas Vught en starten reanimatie

Een vermiste zwemmer is zaterdagmiddag door omstanders uit het water gehaald bij de IJzeren Man in Vught. De man was als vermist opgegeven nadat hij was gaan zwemmen in de recreatieplas. Hulpdiensten werden ingeschakeld en kort daarna werd de zwemmer gevonden.

De man werd door andere strandgangers naar de kant gebracht, waar zij hem hebben gereanimeerd. Dat schrijft Omroep Brabant. Ambulancepersoneel nam de reanimatie vervolgens over. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, die landde op de Boslaan naast de recreatieplas.

Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.