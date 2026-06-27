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Grote brand in parkeergarage Rotterdam-Zuid, meerdere woningen ontruimd

Brand

Vandaag, 07:16

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Er is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken in een parkeergarage aan de Bas Paauwestraat in Rotterdam-Zuid. Vijf auto's zijn volledig uitgebrand. Een deel van het complex met 159 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Ongeveer 150 mensen zijn even elders opgevangen.

Inmiddels is het sein brandmeester gegeven. De woningen hebben geen schade. Slechts in één woning is sprake van vervuiling. Waarschijnlijk omdat het raam daar openstond en rook via buiten naar binnen is gekomen."

Volgens de veiligheidsregio zijn onder meer brandweer, ambulance, politie en de gemeente aanwezig bij de brand. Het ontruimen was een flinke operatie, aldus de veiligheidsregio. Vanwege de hitte moeten hulpdiensten elkaar afwisselen om veilig te kunnen blijven werken. Op de opvanglocatie is het Rode Kruis aanwezig om de bewoners te ondersteunen en water en eten te geven.

Elektrische auto

Eén auto blijft branden en die probeert de brandweer naar buiten te krijgen om deze verder te blussen. Het gaat om een elektrische auto. De overige voertuigen zijn dusdanig verbrand dat ze lastig uit de garage te krijgen zijn. De garage en de bovengelegen binnentuin blijven voorlopig nog onbegaanbaar, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. "Hopelijk kunnen we daar later vandaag beter nieuws over melden."

Door ANP

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