OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (19) overleden in zwembad Volendam:

Man (19) overleden in zwembad Volendam:

Ongeluk

Vandaag, 09:58

Link gekopieerd

Een 19-jarige man uit Amsterdam is vrijdag overleden in zwembad De Waterdam in Volendam. Hij werd in het zwembad gevonden en nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het zwembad blijft dit weekend gesloten en spreekt van een ‘tragisch ongeluk’.

De man werd vrijdagavond rond 20.30 uur gevonden. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Over de toedracht is niets bekend. Veel mensen zijn getuige geweest van het incident. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar.

Hele weekend gesloten

"In verband met een tragisch ongeluk vanavond in zwembad De Waterdam vragen we iedereen om uit respect voor de nabestaanden en betrokkenen geen beelden te delen van het voorval", schrijft het zwembad op sociale media. "Eventueel geplaatste beelden graag verwijderen en zeker niet doorsturen." Het zwembad blijft het hele weekend gesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Jongetje (1) achtergelaten op kinderdagverblijf Schiedam
Jongetje (1) achtergelaten op kinderdagverblijf Schiedam
Grote brand in parkeergarage Rotterdam-Zuid, meerdere woningen ontruimd
Grote brand in parkeergarage Rotterdam-Zuid, meerdere woningen ontruimd
Hitte zet streep door meerdere evenementen in Rotterdam
Hitte zet streep door meerdere evenementen in Rotterdam
Man verdronken in de Waal bij Tiel
Man verdronken in de Waal bij Tiel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.