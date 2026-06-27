Man (19) overleden in zwembad Volendam:

Een 19-jarige man uit Amsterdam is vrijdag overleden in zwembad De Waterdam in Volendam. Hij werd in het zwembad gevonden en nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het zwembad blijft dit weekend gesloten en spreekt van een ‘tragisch ongeluk’.

De man werd vrijdagavond rond 20.30 uur gevonden. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Over de toedracht is niets bekend. Veel mensen zijn getuige geweest van het incident. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar.

Hele weekend gesloten

"In verband met een tragisch ongeluk vanavond in zwembad De Waterdam vragen we iedereen om uit respect voor de nabestaanden en betrokkenen geen beelden te delen van het voorval", schrijft het zwembad op sociale media. "Eventueel geplaatste beelden graag verwijderen en zeker niet doorsturen." Het zwembad blijft het hele weekend gesloten.