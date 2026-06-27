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Jongetje (1) achtergelaten op kinderdagverblijf Schiedam

Jongetje (1) achtergelaten op kinderdagverblijf Schiedam

Ongeluk

Vandaag, 08:43

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Een jongetje van 1 jaar is donderdag alleen achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het kind lag nog te slapen toen medewerkers de locatie afsloten. Zijn ouders stonden later voor een dichte deur en schakelden de politie in.

Toen duidelijk werd dat het jongetje nog binnen was, kwam ook een ambulance naar de kinderopvang. Het kind is nagekeken door ambulancepersoneel. "Hij heeft gehuild, maar maakt het verder goed", schrijft kinderopvang Komkids.

De kinderopvang noemt het incident "zeer schokkend" en biedt excuses aan de ouders. Volgens de organisatie zijn de veiligheidsprotocollen niet gevolgd, waardoor het jongetje over het hoofd is gezien.

De betrokken medewerkers zijn per direct op non-actief gezet. De kinderopvang onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren en zegt er alles aan te doen om herhaling te voorkomen.

Door Redactie Hart van Nederland

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