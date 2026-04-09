Peuter (2) valt van derde etage flat Dordrecht, met spoed naar ziekenhuis

In Dordrecht is donderdagmiddag een 2-jarige peuter van de derde verdieping naar beneden gevallen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De peuter viel uit een flat aan de Aalscholverstraat. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en hoe de peuter eraan toe is. Ook is nog niet duidelijk of de peuter uit het raam of van het balkon is gevallen. De politie doet onderzoek. Verdere details over de peuter maakt de politie niet bekend.

Volgens een correspondent ter plaatse gebeurde het incident tegenover een middelbare school. Veel leerlingen zouden de val hebben gezien.

Mis in Tilburg

Deze maand ging het ook mis in Tilburg. Daar viel een kind aan het Dianapad uit een raam op de derde etage. Het kind werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.