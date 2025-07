Kind valt uit raam in Doetinchem, slachtoffertje naar ziekenhuis

Een kind in Doetinchem is donderdagochtend uit het raam gevallen. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Het kind viel vanaf de eerste verdieping, meldt een correspondent. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen. Toen de hulpdiensten arriveerden, was het kind bij bewustzijn. Het slachtoffertje is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De politie spreekt van een noodlottig ongeval. Hoe oud het kind was, is niet bekend gemaakt. Volgens de correspondent zou het gaan om een kind van 3 à 4 jaar oud.