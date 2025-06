Damian (7) kreeg watervergiftiging door waterspel, moeder waarschuwt ouders

Het leek zo'n onschuldig spel: meer water drinken. Maar het liep bijna verkeerd af voor de 7-jarige Damian. Hij kreeg van de mondhygiëniste een spel mee: wie drinkt het meeste water? Voor elk glas water kon het gezin een waterdruppel inkleuren op een kleurplaat. Damian wilde winnen en daarom dronk hij in anderhalf uur 2 liter water, met watervergiftiging tot gevolg.

"Hij was naar een vriendje om te zwemmen maar hij kwam ineens overstuur binnen", vertelt moeder Anita tegen Hart van Nederland. Haar zoon was misselijk, had hoofdpijn en klonk wat verward. Wat er precies aan de hand was, wist ze niet en ze legde haar zoon op bed om te rusten.

"Ik heb heel de tijd bij hem gezeten. Ik vond het echt doodeng wat er gebeurde. Ondertussen belde ik de huisarts en die zei dat hij ook niet veel kon doen, dat we het in de gaten moesten houden want het was waarschijnlijk watervergiftiging. We wisten niet eens wat dit was."

Waarschuwen

Volgens Pascalle Stijger van het Voedingscentrum kan watervergiftiging grote gevolgen hebben. "Je nieren kunnen niet zoveel water aan waardoor je te veel vocht in je lichaam hebt. Dan dalen je zoutwaarden en kun je flauwvallen, hoofdpijn krijgen en zelfs in extreme gevallen in coma raken", legt ze uit aan Hart van Nederland.

Maar dat laatste komt volgens Stijger niet vaak voor. "Het is belangrijk om water te drinken, maar te veel is niet goed. Daarom moet je goed opletten dat je kind niet in een te korte tijd te veel water drinkt." Om ouders hiervoor te waarschuwen, heeft Anita op Facebook en TikTok een oproep geplaatst:

Bij de zoon van Anita liep het gelukkig weer goed af. "Hij heeft twee uur op bed gelegen en knapte weer op. Maar het had zomaar anders kunnen aflopen."

Het waterspel is een idee van Johnny Joker, een initiatief dat kinderen, ouders en zorgverleners helpt bij het aanleren van gezond gedrag door middel van onder andere spelletjes. Johnny Joker was zondag niet bereikbaar voor vragen van Hart van Nederland.