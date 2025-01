Ouders overleden Tim geschokt na nieuwe choking challenge-dode: 'Er moet meer aandacht voor komen'

Een leerling van een middelbare school in Nieuwegein is overleden na deelname aan de zogeheten choking challenge, een gevaarlijk stikspel. Het Anna van Rijn College bracht dit tragische nieuws naar buiten in een brief aan ouders en verzorgers. De gebeurtenis roept herinneringen op bij de ouders van Tim, een jongen die jaren geleden aan hetzelfde 'spel' overleed.

De moeder van Tim, die samen met haar man Stichting TIM oprichtte om bewustwording en preventie te bevorderen, reageerde geschokt: "We hoorden het gisteravond al. Je schrikt toch weer. Toevallig hadden we afgelopen zaterdag nog de rector van Tim op bezoek. We spraken erover, dat het nog steeds gebeurt, maar dat er gelukkig geen dodelijke slachtoffers zijn. En dan gebeurt dit nog geen week later."

De ouders van Tim waarschuwden jaren geleden al bij Hart van Nederland voor het gevaarlijke spel, zo is te zien in bovenstaande video.

Weinig aandacht

Volgens de moeder van Tim is er nog steeds te weinig aandacht voor het gevaar van de choking challenge. "We merken ook met onze stichting dat docenten en scholen nog steeds geen antwoorden hebben. We moeten dit met z'n allen doen. Je kan het niet alleen aan de scholen overlaten."

Zij hekelt ook de eerdere uitspraak van Hugo de Jonge, die destijds stelde dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. "Wij hadden als ouders nog nooit van die challenge gehoord! Er gebeurt zoveel meer op die telefoons dan wij weten. Er moet echt meer aandacht voor komen. Ook landelijk."

Flauwvallen

Ze waarschuwt bovendien voor de invloed van sociale media: "Het gaat zo snel. Als je één keer zo'n filmpje ziet, dan zit dat in je algoritme, dan blijft dat voorbijkomen. Het lijkt leuk en grappig: iemand is even weg, valt flauw. Maar helemaal als je het alleen doet, is het levensgevaarlijk."

Volgens haar gebeurt het niet alleen thuis, maar zelfs op school, "gewoon even tussen de lessen door." Stichting TIM blijft zich inzetten voor meer bewustwording en roept op tot meer preventie, zowel binnen scholen als op nationaal niveau.