Leerling van school Nieuwegein overleden door choking challenge

Een leerling van een middelbare school in Nieuwegein is overleden bij een stikspel, de zogenaamde choking challenge. Dat laat het Anna van Rijn College weten in een brief aan ouders en verzorgers, meldt RTV Utrecht. Volgens de regionale omroep zou het gaan om een leerling van 3 vwo.

Tim (16) kwam om het leven door de choking challenge. Zijn ouders waarschuwden jaren geleden al bij Hart van Nederland voor het gevaarlijke spel, is te zien in bovenstaande video.

Afgelopen dinsdag werd al bekend dat een van de leerlingen van het college was omgekomen door een noodlottig ongeval, maar donderdag is bekendgemaakt dat het overlijden van de leerling is te wijten aan het spel waarbij kinderen bewust elkaars halsslagader dichtknijpen. De ouders van het slachtoffers hebben volgens RTV Utrecht aan de school gevraagd om de oorzaak van het overlijden te delen.

Er is verder niets bekendgemaakt over het slachtoffer. Directeur Wouter Luckel van het Anna van Rijn College zegt tegen RTV Utrecht dat iedereen erg is geschrokken. "Het is een hele verdrietige gebeurtenis. Dan rest ons dat we met elkaar proberen op een zo goed mogelijke manier de dingen te doen die we moeten doen. En ik denk dat we dat met elkaar hebben weten neer te zetten."

Choking challenge

De choking challenge is een spel waarbij kinderen elkaar halsslagader dichtknijpen en loslaten net voordat iemand buiten bewustzijn raakt. Dit veroorzaakt een korte roes. Het kan leiden tot een zuurstoftekort in de hersenen, met ernstige gevolgen.