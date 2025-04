Zorgen na val meisje uit kermisattractie: hoe veilig zijn die ritjes eigenlijk?

De val van het 14-jarige meisje uit een kermisattractie in Hilversum roept opnieuw vragen op over de veiligheid van kermistoestellen. Het is niet de eerste keer dat een attractie voor problemen zorgt. Vorig jaar viel een jongetje van 4 uit een achtbaan in Alkmaar, en het jaar daarvoor zat een meisje van 11 bijna een uur vast in de kou in een zweefmolen. Hoe veilig is zo’n ritje eigenlijk?

Het 14-jarige meisje zou maandagmiddag haar arm hebben gebroken na de val. Het incident gebeurde bij de Energizer. Dat is een kermisattractie waarbij inzittenden in ronddraaiende gondels op grote hoogte heen en weer worden geslingerd. Ze zou van 8 meter naar beneden zijn gevallen.

Keuringen

Atze Lubach, voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK), laat aan Hart van Nederland weten dat de keuringen van kermisattracties in Nederland "echt goed geregeld zijn". "Grote attracties worden één keer per jaar gekeurd en kleinere attracties zoals een draaimolen eens in de drie jaar. De attracties worden ook gekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dus je zou kunnen zeggen dat er een dubbele keuring plaatsvindt."

De NVWA laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten dat "in algemene zin de attractietoestellen in Nederland veilig zijn". "Kinderen, ouders en verzorgers hoeven zich geen extra zorgen te maken als ze naar een kermis of attractiepark gaan." Verder laat de NVWA ook weten dat de attractie wordt gesloten als er wordt getwijfeld aan de veiligheid van het toestel.

'Triest'

Lubach noemt een ongeluk zoals op de kermis in Hilversum "erg triest". Volgens de voorzitter kan het ongeluk door meerdere oorzaken zijn gebeurd. " Het kan liggen aan het gedrag of de onberekenbaarheid van het kind , maar het kan ook aan de techniek van de attractie liggen. Het is voor zowel het slachtoffer als de kermisexploitant erg vervelend."

De attractie zal tijdens de kermis in Hilversum opnieuw gekeurd worden. Tot die tijd blijft de attractie gesloten. De exploitant van de attractie wil desgevraagd niet reageren.