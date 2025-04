Drama op kermis Hilversum: meisje (14) valt acht meter naar beneden uit attractie

Een 14-jarig meisje is in Hilversum maandagmiddag gewond geraakt door een val uit een kermisattractie. Een woordvoerder van de veiligheidsregio bevestigt een bericht van De Gooi- en Eemlander hierover. Ze zou haar arm hebben gebroken.

Volgens NH Nieuws gebeurde het incident bij de Energizer. Dat is een kermisattractie waarbij inzittenden in ronddraaiende gondels op grote hoogte heen en weer worden geslingerd. Die attractie is nu dicht, de rest van de kermis is wel open.

De woordvoerder kon niet zeggen uit wat voor attractie het slachtoffer was gevallen, alleen dat het een val betrof van ongeveer acht meter hoog. Na de val is het meisje per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand lijkt stabiel, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Hart van Nederland/ANP