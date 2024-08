4-jarig jongetje valt 3 meter uit achtbaan in Alkmaar, NVWA doet onderzoek

Een vierjarig jongetje is woensdagavond uit een familieachtbaan gevallen op de Alkmaarse kermis. Hij raakte gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is niks bekend.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt het incident om te bepalen of de attractie technisch veilig is. Wat dit onderzoek precies inhoud en verdere informatie over de attractie kan de NVWA niet geven, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Volgens het Noordhollands Dagblad zat het jongetje in de 'Crazy Clown'-achtbaan. "In een bocht vloog er ineens een klein jochie uit het karretje voor mijn zoon", vertelt een getuige aan de regionale krant. Volgens hem viel het jongetje zo'n drie meter uit het karretje naar beneden.

Aangifte doen

"De uitbater heeft hem er tussenuit gespit en hem terug aan zijn moeder gegeven, die in blinde paniek was. Daarna verwees hij hen naar de EHBO." De jongen heeft flinke verwondingen, zegt de man. "Hij heeft een jaap op zijn wang, zijn kaak en neus zijn gebroken en hij heeft een golfbal op zijn voorhoofd."

"Ik mag hopen dat zijn ouders aangifte gaan doen. Je verwacht in Nederland dat als je in zo’n ding stapt dat je er ook weer heelhuids uitkomt. Niet dus."

Extra maatregelen

De exploitant van de achtbaan heeft in overleg met de gemeente een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Hij zet bijvoorbeeld extra personeel in en geeft aanvullende instructies aan bezoekers van de instructie. "Deze maatregelen helpen bij het voorkomen van incidenten in de toekomst", aldus de gemeente.

Donderdag rond 17.00 uur mocht de achtbaan weer open.

ANP