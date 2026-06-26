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Kind met spoed naar ziekenhuis na val van zevende etage in Hoogvliet

Ongeluk

Vandaag, 17:32

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Een kind van de basisschoolleeftijd is vrijdagmiddag van een balkon op de zevende verdieping van een flat aan de Schakelweg in Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval.

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Het incident gebeurde rond 16.20 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de flat, waaronder twee ambulances, een mobiel medisch team en een traumahelikopter. De omgeving werd ruim afgezet door de politie om hulpverleners de ruimte te geven.

Over de aard van de verwondingen is niets bekend. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een kind van de basisschoolleeftijd.

Door Redactie Hart van Nederland

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