Opnieuw kind uit raam gevallen, 'belandde in tuin van woning in Apeldoorn'

In Apeldoorn is maandag een kind uit een raam gevallen en gewond geraakt. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat hulpdiensten in groten getale ter plaatse kwamen. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht.

Een correspondent ter plaatse meldt dat het kind uit een raam op de derde etage van een woning aan de Laurierstraat viel en in de tuin terechtkwam. Veel hulpdiensten, waaronder twee ambulances, meerdere politiewagens en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

Stabiel

De woordvoerder van de politie laat weten dat het kind stabiel en aanspreekbaar was voordat het naar het ziekenhuis werd gebracht.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Meer informatie over het kind kon de politie niet delen. De correspondent ter plaatse spreekt van een 'peuter'.

Uit raam en van balkon

Vorige week zijn ook meerdere kinderen naar beneden gevallen. Zo viel zondagmiddag een kind van 1,5 jaar oud uit een open raam op de derde verdieping van een woning in Schiedam. Vrijdagmiddag is een kind van basisschoolleeftijd van een balkon op de zevende verdieping van een flat in Hoogvliet gevallen.