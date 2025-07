Vlekken in je kleren door zonnebrandcrème? Zo krijg je ze eruit

Het is essentieel om jezelf te beschermen, maar wat kán het irritant zijn: zonnebrandcrème. Je insmeren is op zichzelf al een fysieke inspanning en voelt soms als dweilen met de kraan open als je het er onmiddelijk weer vanaf zweet op een hete dag. Maar de echte teleurstelling komt als je de wasmachine opent en de blijvende schade ziet: de vlekken in je kleren.

Nou lig je waarschijnlijk niet in je duurste galajurk op het strand te bakken, maar alsnog erg vervelend en zonde als je kleren onder de gelige vlekken zitten van de zonnebrand. Gelukkig hoeft die schade niet blijvend te zijn. Hier lees je wat je kunt doen om die vlekken eruit te krijgen.

Goed om te weten: met alleen water kom je er niet. Zonnebrand heeft vaak een basis van olie. Als je met water over de vlek wrijft, kun je de olie juist alleen maar dieper in de stof duwen. Gelukkig zijn er ontzettend veel andere opties om de vlek te behandelen:

Azijn of citroensap

Groene zeep, baking soda of ossengalzeep

Afwasmiddel

Glansspoelmiddel

Wasbenzine

Talkpoeder of maizena

Vlekverwijderaar

Voordat je met allerlei ingewikkelde middeltjes aan de slag gaat, kun je er ook wat azijn bijpakken. Het zuur helpt bij het afbreken van het vet in de zonnebrand. Smeer een beetje op de vlek, laat het een paar minuten intrekken en spoel het uit met koud water. Daarna kun je het nog een keer wassen en met een beetje geluk is de vlek weg.

Je kunt ook citroensap mengen met zout voor witte kleding. Laat het dan wat langer intrekken. Let er wel op dat het een wit of licht kledingstuk is, want het citroensap bleekt de stof.

Groene zeep is over het algemeen een goed middel om vlekken te behandelen. Meng het met heet water, smeer het op de vlek, laat het een uur intrekken en wrijf het voor het de wasmachine ingaat nog even in met een borstel. Sla die laatste stap over als het een stof is die snel gaat pillen. Geen groene zeep in huis? Baking soda of ossengalzeep zijn goede alternatieven en pas je op dezelfde manier toe.

Afwasmiddel

Afwasmiddel werkt bij dit soort vlekken goed, omdat er stoffen inzitten die vet verwijderen. Let op: dep wat afwasmiddel op de zonnebrandvlek, maar wrijf niet! Door te wrijven kun je de vlek juist erger maken. Bedek de hele vlek, laat het een paar minuten inwerken en was het daarna mee in de wasmachine. Haarshampoo is een goed alternatief en gebruik je op dezelfde manier.

Let er wel op dat je je kleding niet te heet wast als je een van deze opties gebruikt. Dat kan er namelijk voor zorgen dat de stof krimpt of de stof aantasten. Denk dus aan maximaal 30 graden.

Glansspoelmiddel

Dat is een vloeistof die je in je vaatwasser kan doen om je servies extra glans te geven en werkt ook goed bij het verwijderen van zonnebrand. Dep wat op de vlek, laat het een nacht lang intrekken en was het daarna in de wasmachine.

Wasbenzine

Wasbenzine is wat agressiever, daarom is het een goed idee om het eerst op een klein stukje het kledingstuk te testen. Doe wat wasbenzine op een tissue en dep het op de zonnebrandvlek. Omdat het wat agressiever is, is het ook een goede optie als je oudere vlekken wil verwijderen.

Talkpoeder of maizena

Ook een tip waar je waarschijnlijk niet meteen aan denkt, maar als je royaal wat talkpoeder of maizena over de vlek strooit, werkt dit absorberend. Laat het wel een tijdje zo liggen, een nacht bijvoorbeeld.

Vlekverwijderaar

Als dat allemaal niet werkt, of je hebt dit allemaal niet in huis, kun je het ook altijd nog proberen met speciale vlekverwijderaars. Je wrijft deze volgens de handleiding op de vlek en wast het daarna in de wasmachine.