Hond Shanti verbrand na operatie onder warmtelamp: ‘Getekend voor het leven’

Wat begon als een medische ingreep voor hondje Shanti, eindigde in een nachtmerrie. Na een operatie voor blaasstenen in een dierenkliniek werd het dier onder een warmtelamp gelegd. Niet lang daarna bleek haar rug ernstig verbrand. Eigenaresse Mireille is woedend op de kliniek, vertelt ze in de nieuwe aflevering van Bureau Onrecht.

"Toen ik na de operatie erbij kwam aaide ik haar, en ik zei: joh, is dit niet te warm? Ik voelde het branden op mijn hand", vertelt Mireille donderdagavond in het SBS6-programma Bureau Onrecht. Shanti werd geopereerd op een maandag. "Donderdag en vrijdag voelde ik een bultje. Ik deed haar vacht opzij en dacht: wat raar." De kliniek gaf aan dat ze moest doorgaan met de medicijnen.

Ze stuurde zelfs foto’s naar de praktijk waarop te zien was dat de huid zwart was geworden. Maar pas bij een second opinion in een andere kliniek werd de ernst duidelijk. "Die dierenarts zei: ze hoort op de eerste hulp in Utrecht te liggen, want dit is een brandwond." Shanti zal volgens Mireille nu voor de rest van haar leven littekens houden.

Dierenarts weigert uitleg

Dennis van de Geest, presentator van Bureau Onrecht, confronteerde de dierenpraktijk, zoals te zien in de televisie-aflevering. De reactie liet weinig ruimte voor dialoog. "Daar ga ik nu niet over praten. Uit de praktijk, nu!", werd hem toegesnauwd. Op de vraag over de vermeende brandwond werd alleen gezegd: "Het gaat over zonnebrandcrème en we hebben het vet netjes met mevrouw afgehandeld."

Mireille is daar niet van overtuigd. Voor haar is het vertrouwen in de kliniek weg, maar niet het vertrouwen in de mensheid. Het merk van de zonnebrandcrème dat Shanti moet blijven gebruiken doet namelijk een gulle donatie: "We vinden het zo'n vreselijk verhaal voor Shanti. Zolang Shanti nog op deze aarde rondloopt, gaan wij het voor Shanti vergoeden", deelt Dennis namens hen.

