Onderzoek: liever een goede hond dan een verre vriend

Veel mensen hebben hun trouwe viervoeter hoog in het vaandel, soms zelfs hoger dan hun vrienden of familie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Hongaarse Eötvös Loránd Universiteit. Ruim 700 respondenten werden bevraagd over de relatie met hun huisdier, kind, romantische partner, naaste familieleden en beste vriend.

Daarbij presteerde het huisdier regelmatig op hetzelfde niveau of zelfs beter dan de menselijke relaties van de bevraagden, met uitzondering van de relatie met hun kind. "De relatie tussen hond en mens vertoont kenmerken van zowel kind- als bestevriendrelaties", vermeldt co-auteur Borbála Turcsán bij het onderzoek. "Daarbij worden de positieve aspecten van de band tussen ouder en kind gecombineerd met de minimale negatieve interacties van hechte vriendschappen."

We gaan vaak tot het uiterste voor onze geliefde viervoeter, maar ook voor andermans dieren en zwerfdieren komen veel mensen in Nederland regelmatig op. In bovenstaande video is te zien hoe onze handhaving een hondje uit een benarde situatie redt.

Het onderzoek onthult wat veel hondeneigenaren zullen herkennen: dat hun dier niet slechts een huisdier is, maar vaak een rol speelt als volwaardig gezinslid.

Alle lusten zonder lasten

"Qua positieve eigenschappen werden honden op hetzelfde niveau beoordeeld als kinderen en hoger dan de meeste menselijke partners," stellen de auteurs. Op het gebied van gezelschap, opvoeding, genegenheid, betrouwbaarheid en steun kijken respondenten dus al snel naar hun hond. Alleen romantische partners werden hoger beoordeeld dan honden.

De hond-mensrelatie is mogelijk wel eens de beste die sommige eigenaren kunnen krijgen Eötvös Loránd

"Wij ontdekten dat relaties tussen mens en hond steun bieden door behoeftes te vervullen", schrijven de auteurs. Dat wil echter niet zeggen dat deze relatie een vervanging is voor menselijke relaties die dezelfde behoeftes zouden kunnen vervullen. In veel gevallen is het juist een aanvulling. "De hond-mensrelatie is mogelijk wel eens de beste die sommige eigenaren kunnen krijgen, met kenmerken zoals onvoorwaardelijke liefde die wellicht moeilijker te vinden zijn bij menselijke partners."

Ook dit aspect wordt meegenomen in het onderzoek. Tussen honden en eigenaren is namelijk sprake van een niet-symmetrische machtsverhouding: de eigenaar heeft per definitie meer controle over het doen en laten van het dier. In een doorsnee relatie tussen mens en kind, partner of beste vriend is daar aanzienlijk minder sprake van. Omdat honden op hun beurt afhankelijk zijn van de verzorging door hun eigenaar, kan die "onvoorwaardelijke liefde" ook worden gezien als precies dat: afhankelijkheid.

Bijdragen aan het welzijn

Het een sluit het ander niet uit, stelt het onderzoek. "Kwetsbare groepen, zoals ouderen, eenzame mensen en mensen met psychische of lichamelijke beperkingen, profiteren het meest van huisdieren en bouwen er sterkere banden mee op." Dat kan nog altijd samengaan met gezonde persoonlijke relaties. "Het interessante is dat een goede relatie met een hond ook de positieve relatie van de baas met mensen kan weerspiegelen. Andere studies suggereren dat huisdieren niet compenseren voor disfunctionele menselijke relaties, maar juist op unieke wijze bijdragen aan het welzijn van hun baasjes." Ook dit onderzoek ondersteunt die conclusie.